Kasus Karyawan Percetakan Disekap, Legislator Komisi III: Pelaku Harus Dihukum Berat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas bersuara keras menyikapi kasus penyekapan terhadap tiga karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Adapun tiga karyawan percetakan yang disekap, yakni Tegar Saputra, Muhamad Rafli Jaelani, dan Adit Saputra.
Ketiganya ditemukan dalam kondisi kaki diborgol dan diikat menggunakan tali baja di sebuah ruko, kawasan Senen.
“Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa ditoleransi," kata Hasbiallah Ilyas melalui layanan pesan, Senin (29/6).
Hasbiallah meminta kepolisian mengusut tuntas kasus penyekapan terhadap karyawan.
Menurutnya, pelaku penyekapan tersebut layak dijatuhi hukuman berat.
"Saya meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat. Para pelaku harus dihukum berat karena tindakan mereka tidak manusiawi dan melanggar hukum,” lanjut Hasbi, sapaan Hasbiallah Ilyas.
Legislator fraksi PKB itu menegaskan dugaan pencurian para korban tidak bisa menjadi pembenaran adanya penyekapan.
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengatakan dugaan pencurian para karyawan percetakan tidak bisa menjadi pembenaran menyekap mereka.
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