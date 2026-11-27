jpnn.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara mengungkap data kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2026.

Kepala DP3A Maluku Utara Hairiah menyebut sebanyak 165 anak di daerah itu menjadi korban kekerasan seksual dari total 271 korban kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga September 2026.

Menurut Hairiah, kekerasan terhadap anak masih terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sehingga membutuhkan perhatian serius pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

"Ini tentu menjadi perhatian serius kami, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin berani melapor ketika terjadi tindak kekerasan terhadap anak," kata dia di Ternate, Kamis (26/11).

Secara keseluruhan, DP3A Malut mencatat 265 kasus kekerasan terhadap anak dengan 271 korban sepanjang Januari-September 2026.

Jumlah kasus tersebut meningkat 22,7 persen dibandingkan total 216 kasus sepanjang 2025.

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Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yakni 43 kasus dengan 43 korban. Disusul Halmahera Barat 37 kasus, Halmahera Utara 36 kasus, Kota Ternate 32 kasus, Halmahera Timur 31 kasus, dan Pulau Morotai 29 kasus.

Selanjutnya, Kepulauan Sula mencatat 19 kasus, Kota Tidore Kepulauan 18 kasus, Pulau Taliabu 12 kasus dengan 18 korban, serta Halmahera Tengah delapan kasus.