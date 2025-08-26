Kasus Kematian di Pesta Anak Dedi Mulyadi Menguap, Polda Jabar Disentil Kompolnas
jpnn.com, BANDUNG - Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan tewasnya tiga orang dalam pesta pernikahan anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Namun, Polda Jabar masih juga belum mengungkapkan kelanjutan perkara tersebut.
“Ini ada korban meninggal tiga orang, harus dituntaskan. Ini peristiwa pidana atau bukan?,” kata Yusuf, Selasa (26/8).
Menurut Yusuf, penyidik pasti sudah mengumpulkan fakta-fakta di lapangan.
Seharusnya dengan fakta tersebut, polisi sudah bisa mengungkapnya kepada publik.
“Harus segera. Pokoknya Kompolnas itu sudah ke sana, sudah melihat apa yang dijelaskan oleh penyidik fakta-faktanya seperti apa, ini sudah akhir Agustus. Saya yakin sudah banyak hasil pendalaman fakta-fakta lebih lanjut yang itu bisa disimpulkan,” jelasnya.
Yusuf menerangkan, Polda Jabar perlu tegas dalam penanganan perkara ini, sebab menyangkut nyawa manusia yang hilang.
Apabila ada pidana hukum, maka harus segera ditindaklanjuti, pun jika tidak ada, segera disampaikan kepada publik.
Kompolnas meminta Polda Jabar untuk memastikan status hukum kasus pernikahan maut anak Gubernur Jabar di Kabupaten Garut.
