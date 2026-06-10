menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Kasus Kematian Mahasiswi di Pantai Nipah, Radiet Cuma Divonis 6 Tahun Bui

Kasus Kematian Mahasiswi di Pantai Nipah, Radiet Cuma Divonis 6 Tahun Bui

Kasus Kematian Mahasiswi di Pantai Nipah, Radiet Cuma Divonis 6 Tahun Bui
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Majelis hakim membacakan putusan perkara kematian mahasiswi bernama Vaniradya di Pantai Nipah dengan terdakwa Radiet Adiansyah di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Rabu (10/6/2026). (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com, MATARAM - Pembunuh mahasiswi Ni Made Vaniradya Puspa Nitra di Pantai Nipah, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Radiet Adiansyah divonis enam tahun penjara.

Hakim Pengadilan Negeri Mataram menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Radiet Adiansyah dengan pidana penjara selama enam tahun," kata Ketua Majelis Hakim Mukhlassuddin saat membacakan amar putusan dalam sidang putusan di PN Mataram, Rabu.

Baca Juga:

Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 13 tahun penjara karena terdakwa dinilai terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.

Kasus ini bermula dari ditemukannya Ni Made Vaniradya Puspa Nitra meninggal dunia di pesisir Pantai Nipah, Kabupaten Lombok Utara, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Jenazah mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Mataram itu ditemukan dalam kondisi terlungkup dan diduga meninggal secara tidak wajar.

Pembunuh mahasiswi Ni Made Vaniradya Puspa Nitra di Pantai Nipah divonis enam tahun penjara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co