Kasus Keracunan Makanan Korea 88 Seoul di Bandung, Dinkes Temukan Sejumlah Pelanggaran SOP

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menindaklanjuti laporan adanya dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran 88 Seoul di kawasan 23 Paskal.

Keluhan gejala seperti diare, muntah-muntah, hingga sakit kepala, dilaporkan pengunjung yang menyantap hidangan pada 2-4 Oktober 2026.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Bandung Dewi Primasari mengatakan hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah aspek higiene dan sanitasi restoran yang masih perlu diperbaiki.

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"Secara umum dari pemeriksaan awal memang masih ada beberapa hal terkait higiene dan sanitasi yang perlu diperbaiki lagi oleh pihak restoran," kata Dewi dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Tim Kesehatan Lingkungan, kata Dewi, turun langsung melakukan inspeksi kesehatan lingkungan.

Pemeriksaan antara lain mencakup penataan lokasi, peralatan, bahan makanan, hingga penetapan prosedur operasional standar (SOP).

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Menurut Dewi, penataan bahan makanan segar dan kering perlu diperhatikan. Termasuk pemisahan dengan bahan kimia seperti cairan pembersih dan sabun pencuci piring.

"Masih perlu diperbaiki pemisahan-pemisahannya. Kemudian karena lokasinya tidak begitu luas, perlu penataan ulang," ujar dia.