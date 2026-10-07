Kasus Keracunan Makanan Korea 88 Seoul di Bandung, Dinkes Temukan Sejumlah Pelanggaran SOP
jpnn.com, BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menindaklanjuti laporan adanya dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran 88 Seoul di kawasan 23 Paskal.
Keluhan gejala seperti diare, muntah-muntah, hingga sakit kepala, dilaporkan pengunjung yang menyantap hidangan pada 2-4 Oktober 2026.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Bandung Dewi Primasari mengatakan hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah aspek higiene dan sanitasi restoran yang masih perlu diperbaiki.
"Secara umum dari pemeriksaan awal memang masih ada beberapa hal terkait higiene dan sanitasi yang perlu diperbaiki lagi oleh pihak restoran," kata Dewi dalam keterangannya, Rabu (7/10).
Tim Kesehatan Lingkungan, kata Dewi, turun langsung melakukan inspeksi kesehatan lingkungan.
Pemeriksaan antara lain mencakup penataan lokasi, peralatan, bahan makanan, hingga penetapan prosedur operasional standar (SOP).
Menurut Dewi, penataan bahan makanan segar dan kering perlu diperhatikan. Termasuk pemisahan dengan bahan kimia seperti cairan pembersih dan sabun pencuci piring.
"Masih perlu diperbaiki pemisahan-pemisahannya. Kemudian karena lokasinya tidak begitu luas, perlu penataan ulang," ujar dia.
Dinkes Bandung mengungkapkan hasil inspeksi kesehatan restoran 88 Seoul yang memicu keracunan sejumlah pengunjung.
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