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Kasus Keracunan Terus Berulang, Desakan untuk Menghentikan MBG Menguat

Kasus Keracunan Terus Berulang, Desakan untuk Menghentikan MBG Menguat
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Kasus Keracunan Terus Berulang, Desakan untuk Menghentikan MBG Menguat

Serangkaian insiden keracunan massal terbaru yang terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu seruan untuk menangguhkan atau membatalkan program tersebut, sementara polisi menyelidiki dugaan kelalaian di salah satu dapur penyedia makanan.

Hampir 3.500 orang, sebagian besar murid sekolah dari berbagai tempat di Indonesia keracunan makanan antara tanggal 1 dan 9 September lalu, setelah mengonsumsi makanan MBG.

Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat hingga awal September terdapat 560 laporan insiden keracunan yang melibatkan 50.000 korban terkait MBG sejak diluncurkan tahun lalu.

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Febiola Purba adalah seorang siswi SMK berprestasi dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Pada tanggal 13 Agustus, remaja berusia 16 tahun itu dan teman-teman sekelasnya disuguhi hidangan ikan sebagai bagian dari program MBG.

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Program unggulan makan siang gratis Presiden Prabowo Subianto menghadapi kritik yang kian meningkat seiring bertambahnya jumlah anak yang mengalami keracunan makanan di berbagai wilayah

Sumber ABC Indonesia
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