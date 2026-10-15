Kasus Konsumen QJMotor Solo, Dealer Ingin Prinsipal Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - PT. Motor Super Indonesia (Superbiker Moto) angkat suara terkait kasus pemesanan unit QJMotor SRV 250 oleh konsumen bernama Tri Hartanto.

Di mana konsumen telah membayar lunas untuk unit yang diinginkan, tetapi belum menerima kendaraan sesuai waktu pengiriman yang dijanjikan.

Sebelumnya, QJMotor Indonesia selaku agen pemegang merek QJ di tanah air menyampaikan bahwa kasus yang melibatkan dealer Superbiker Moto yang beralamat di Kota Surakarta, Jawa Tengah ini telah diproses melalui jalur hukum.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh VP Branding & Marketing Communication QJMotor Indonesia, Budi Kurniawan, pada Desember 2025 silam.

Menanggapi kasus yang sudah berlangsung lama itu, Direktur PT. Motor Super Indonesia Robby Cahyadi kemudian memberikan klarifikasi kepada jpnn.com, Kamis (15/10).

PT. Motor Super Indonesia (PT MSI) menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan dealer QJMotor Solo tidak sepatutnya dinilai hanya dari sisi dealer.

Menurut Robby, hal itu juga harus dilihat peran dari principal, PT. QJ Motor Indonesia (QJMI), dalam proses pemesanan dan pemenuhan unit.

"Dalam kasus pemesanan SRV250 untuk konsumen Tri Hartanto, berdasarkan dokumentasi yang dimiliki PT. MSI, permintaan pemesanan dan tindak lanjut telah disampaikan kepada pihak terkait di QJMI," lanjut Robby.