Kasus Korupsi Batu Bara Diduga Sebabkan Blackout di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Kasus korupsi batu bara diduga menjadi penyebab blackout di Sumatra dan telah menjadi perhatian besar publik menyisakan pertanyaan besar.

Pasalnya, korupsi tersebut menyeret nama besar di lingkungan Gedung Bundar, yakni eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah.

Ketika barang bukti yang ditemukan Kortas Tipidkor Polri di 12 tempat berbeda berupa tumpukan uang asing puluhan miliar rupiah hingga 74 Kg emas batangan, semua barang bukti tersebut diduga terafiliasi dengan Febri Adriansyah.

Dalam menyikapi fenomena skandal korupsi tersebut, Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menggelar diskusi publik guna membahas kasus korupsi batu bara 'blackout' itu bertajuk: "Tarik-Menarik Status Febri Adriansyah dan Tantangan Negara Hukum: Menelaah Pasal 10A UU No. 19 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi."

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memberikan kritik keras secara daring terhadap kasus korupsi batu bara yang berdampak langsung merugikan masyarakat.

Krisis listrik di berbagai daerah yang diduga berakar dari korupsi ini merupakan pelanggaran atas hak masyarakat atas standar hidup yang layak.

Hak ini secara tegas dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005.

"Mengingat besarnya kerugian publik, penegakan hukum dalam kasus ini harus berjalan transparan, objektif, dan bebas hambatan serta intervensi," ujar Usman Hamid saat Diskusi Publik SLD di Jakarta Selatan, Senin, 27 Juli 2026.