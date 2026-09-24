Kasus Korupsi Batu Bara: Kejagung Geledah Kantor PT CCM dan Rumah Eks Pejabat Kaltara

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak menyisir sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, periode 2013–2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rabu (23/9).

"Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melaksanakan serangkaian tindakan penggeledahan di sejumlah tempat yang diduga terlibat," ujar Anang.

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Penggeledahan tersebut menyasar Kantor PT CCM di Jakarta, rumah mantan kepala daerah di Kabupaten Nunukan, serta rumah mantan kepala dinas Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan.

"Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya," kata Anang.

Ia menambahkan, seluruh langkah hukum ini dipastikan berjalan sesuai dengan aturan.

"Tindakan penyidikan tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya. (dil/jpnn)