Kasus Korupsi BGN, Pakar Minta Kejagung Jangan Cuma Berhenti di Pelaksana Teknis

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar dugaan korupsi pengadaan pada Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai perlu terus dikembangkan.

Pakar hukum Universitas Abdi Nusantara Pitra Romadoni menyatakan bahwa dalam penanganan kasus bernilai jumbo ini, penyidik tidak boleh hanya berhenti pada pelaksana teknis maupun pihak swasta.

Pitra menekankan pentingnya pembuktian materiil oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung untuk mengurai seluruh pihak yang terlibat, baik yang memiliki kewenangan maupun penikmat manfaat dari proyek tersebut.

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"Menurut saya, ini yang harus dibuktikan secara objektif oleh penyidik. Dalam perkara dengan nilai anggaran sangat besar, penyidik jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis atau pihak swasta," ujar Pitra saat dihubungi.

Ia menjelaskan, Kejagung perlu menerapkan metode penyidikan berbasis follow the money, follow the decision, dan follow the authority untuk memastikan konstruksi perkara terbangun secara utuh.

Secara hukum, harus ditelusuri siapa yang mempunyai kewenangan, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menerima manfaat dari proses tersebut.

“Kejagung harus membongkar perkara ini berdasarkan follow the money, follow the decision, dan follow the authority. Kalau memang ada pihak lain yang secara bersama-sama melakukan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi, tentu harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," tegasnya.

Meski demikian, Pitra mengingatkan agar penetapan tersangka tetap memegang teguh kaidah hukum pidana dan asas keterbukaan bukti.