Kasus Korupsi BNPB, Istri dan Anak Letjen TNI Suharyanto Mangkir di KPK
jpnn.com - Istri dan anak mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana.
Oleh karena itu, penyidik lembaga antirasuah itu menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi berinisial ER dan AYE tersebut.
"Untuk saksi ER dan AYE, penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (24/11/2026).
KPK memutuskan hal itu setelah ER yang merupakan istri Letjen TNI S, dan AYE selaku anaknya tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah sebagai saksi kasus tersebut pada Selasa ini.
Sementara itu, dia mengatakan KPK perlu memeriksa keduanya karena ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi oleh penyidik.
"Penjadwalan ulang pemeriksaan kepada dua saksi dimaksud karena tentu ada kebutuhan-kebutuhan informasi yang ingin didalami, serta yang ingin diklarifikasi dan dikonfirmasi," tuturnya.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.
Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB.
Istri dan anak mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana.
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