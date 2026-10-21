Kasus Korupsi di BNPB Bukan Hanya terkait Penanganan Karhutla, Oh Ternyata
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan beberapa jenis barang di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pengadaannya diduga dikorupsi.
Selain handy talky (HT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terdapat tenda, selimut, hingga perahu karet yang pengadaannya diduga juga dikorupsi.
“Seperti pengadaan tenda, selimut, ya perangkat-perangkat untuk pengungsi, kemudian alat-alat pompa air untuk penanggulangan banjir, dan perahu karet,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu, Budi mengatakan tidak hanya penanganan bencana karhutla yang diduga dikorupsi. Namun, pengadaan untuk bencana banjir dan longsor juga.
“Dengan demikian, memang butuh pendalaman yang komprehensif oleh penyidik untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.
Salah satunya Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung sedang menjabat sebagai Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.
Bukan hanya HT untuk penanganan karhutla, terdapat tenda, selimut, hingga perahu karet yang pengadaannya diduga juga dikorupsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengadaan Selimut Pengungsi di BNPB pun Dikorupsi
- KPK Kirim Surat buat Panglima TNI terkait Penyidikan Korupsi di BNPB
- Pemerintah Uji Coba Operasi Modifikasi Cuaca Dry Ice untuk Kurangi Asap Karhutla
- KPK Tak Cuma Sita Dokumen di Rumah Bupati Klaten, Ada Barang Ini
- KPK Sita Uang dari PCNU Nias, Diduga terkait Politik Uang Muktamar NU
- Wendi Cagur: Cuma Menyampaikan Apa yang Menjadi Keresahan Gue