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Kasus Korupsi di BNPB Bukan Hanya terkait Penanganan Karhutla, Oh Ternyata

Kasus Korupsi di BNPB Bukan Hanya terkait Penanganan Karhutla, Oh Ternyata
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Gery Prasetiawan (kiri) dan Syifa Nrika Ghifarian seusai menjalani pemeriksaan perkara dugaan korupsi di BNPB, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10). Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan beberapa jenis barang di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pengadaannya diduga dikorupsi.

Selain handy talky (HT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terdapat tenda, selimut, hingga perahu karet yang pengadaannya diduga juga dikorupsi.

“Seperti pengadaan tenda, selimut, ya perangkat-perangkat untuk pengungsi, kemudian alat-alat pompa air untuk penanggulangan banjir, dan perahu karet,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

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Oleh sebab itu, Budi mengatakan tidak hanya penanganan bencana karhutla yang diduga dikorupsi. Namun, pengadaan untuk bencana banjir dan longsor juga.

“Dengan demikian, memang butuh pendalaman yang komprehensif oleh penyidik untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026.

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Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung sedang menjabat sebagai Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Bukan hanya HT untuk penanganan karhutla, terdapat tenda, selimut, hingga perahu karet yang pengadaannya diduga juga dikorupsi.

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