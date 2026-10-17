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Kasus Korupsi di BNPB Melibatkan Prajurit TNI Aktif

Kasus Korupsi di BNPB Melibatkan Prajurit TNI Aktif
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Garis pembatas KPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melayangkan surat untuk Panglima TNI terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Itu lantaran kasus tersebut melibatkan prajurit aktif di TNI.

“Tentunya kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

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Taufik mengatakan KPK akan melakukan kolaborasi dengan TNI dalam penanganan kasus tersebut.

“Kami pendekatannya kolaboratif sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya,” katanya.

"Kami tidak melakukan penyidikan secara sendiri-sendiri, tetapi memang kemudian itu dilakukan sinergi dalam proses penyidikannya,” ujarnya.

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KPK pun telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

"Untuk Kepala BNPB (Suharyanto, red.), saat ekspose sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan Puspom TNI yang sudah hadir, baik pada tanggal 13 (Selasa, 13/10) dan 14 (Rabu, 14/10) yang lebih lengkap,” kata Taufik.

KPK pun telah memberitahukan Puspom TNI mengenai peran mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

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