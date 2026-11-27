jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga harga seporsi sop ayam khas Klaten untuk pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam rangkaian peringatan HUT ke-222 Klaten pada 1 Agustus 2026 di-mark up atau digelembungkan harganya menjadi Rp35 ribu.

"Dari pengadaan yang dilakukan, harga wajar satu mangkuk itu berkisar di angka Rp10-15 ribu, tetapi kemudian diduga di-mark up hingga mencapai sekitar Rp35 ribu per mangkuk," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/11).

Budi mengatakan KPK menemukan dugaan mark up dalam pengadaan 9.222 porsi sop ayam tersebut setelah memeriksa sejumlah saksi sejak dimulainya pemanggilan saksi hingga sekarang.

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"Dalam pemeriksaan yang dilakukan kepada sejumlah saksi, diduga ada mark up yang dilakukan berkaitan dengan pengadaan sop ayam tersebut," katanya.

Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lain pada 15 Oktober 2026. Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.

KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, serta setoran terkait upah pungut. Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026. (antara/jpnn)