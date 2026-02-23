Kasus Korupsi Pasar Cinde, Mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo Dituntut 3,5 Tahun Penjara
jpnn.com - PALEMBANG - Mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo yang merupakan terdakwa dugaan korupsi proyek Pasar Cinde dituntut 3,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (23/2), JPU Kejati Sumsel menilai Harnojoyo terbukti secara sah melakukan tindakan pidana korupsi terkait proyek mangkrak tersebut.
Terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP.
"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan kepada terdakwa Harnojoyo," kata JPU Kejati Sumsel Rizki Handayani di persidangan.
Selain pidana, Harnojoyo juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.
Namun, jaksa tidak membebankan uang pengganti kerugian negara lantaran terdakwa telah menitipkan Rp 750 juta ke pihak kejaksaan.
Perkara ini berawal dari dugaan pemotongan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proyek revitalisasi Pasar Cinde yang dikerjakan oleh PT Magna Beatum.
Dalam dakwaan disebutkan dari kewajiban BPHTB Rp 2 miliar, hanya Rp 1 miliar yang disetorkan ke kas daerah. Sisa Rp 1 miliar diduga dipotong dan dibagi-bagikan.
Mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo dituntut 3,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek Pasar Cinde.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Riva Siahaan Cerita soal Penggeledahan Rumahnya oleh Jaksa
- PPASDA Soroti Korupsi dan Lemahnya Pengawasan Dana Desa
- Terkuak, Inilah Nama-nama Anggota DPR yang Usulkan Revisi UU KPK pada 2019
- Usut Korupsi Tata Kelola Bauksit, Kejati Kalbar Geledah Sebuah Rumah di Pontianak
- Kejati Riau Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Penguasaan Aset PMKS Bengkalis
- Eks Menkumham-Anggota DPR Ajukan Amicus Curiae untuk Tian Bahtiar, Minta Kebebasan Pers Dijunjung