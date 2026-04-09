Kasus Korupsi Pelayaran Sungai Lalan: Kejati Sumsel Sita Harley Davidson Hingga Emas Ratusan Gram

jpnn.com, PALEMBANG - Penyidikan dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sungai Lalan, Musi Banyuasin (2019-2025) terus bergulir.

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan maraton di beberapa titik guna mengumpulkan bukti-bukti krusial.

Setelah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, jaksa menyasar dua lokasi awal yang terkait dengan oknum ASN di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, yakni: kediaman saksi YK di area Kemuning Palembang dan Mess saksi B di kawasan Ikut Timur II Palembang.

Tak berhenti di sana, pada Rabu 8 April 2026, tim penyidik melakukan penggeledahan lanjutan di Kantor KSOP Palembang, khususnya pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Boom Baru.

Dari serangkaian aksi penggeledahan tersebut, Kejati Sumsel mengamankan aset dan dokumen bernilai fantastis.

Adapun barang bukti mewah yang diamankan satu unit Motor Harley Davidson & emas seberat 275 gram serta uang tunai senilai Rp 395.450.000 (termasuk temuan dalam amplop), 5 unit smartphone & 1 unit iPad serta dokumen internal, amplop berkas dan berkas penting terkait perkara.

Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari menegaskan seluruh rangkaian upaya paksa ini dilakukan untuk memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut.

"Tim penyidik masih mendalami seluruh barang bukti yang telah disita untuk mengungkapkan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam praktik korupsi pelayaran ini," tegas Vanny, Kamis (9/4).