Kasus KPP Banjarmasin, KPK Geledah Perusahaan di Sektor Pertambangan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menggeledah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perusahaan tersebut merupakan salah satu dari sejumlah lokasi yang digeledah penyidik pada 26-28 Agustus 2026.

"Salah satu di antaranya adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

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Budi menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai kemungkinan salah satu dari delapan lokasi yang digeledah KPK di Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan PT Adaro Indonesia.

Namun, KPK belum mengungkap identitas perusahaan yang digeledah tersebut.

"Kami memang belum bisa sebut untuk saat ini terkait pihak-pihak yang kemarin dilakukan penggeledahan itu siapa saja, tetapi yang pasti salah satu di antaranya perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan," ujarnya.

Menurut Budi, perusahaan pertambangan yang digeledah tersebut merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Banjarmasin.

"Wajib pajak ini ada proses pemeriksaan yang dilakukan di KPP Madya Banjarmasin," katanya.