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Kasus Mafia Tanah PTSL 2019, Polda Metro Jaya Geledah BPN Kabupaten Bogor

Kasus Mafia Tanah PTSL 2019, Polda Metro Jaya Geledah BPN Kabupaten Bogor
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Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. ANTARA/Ilham Kausar.

jpnn.com, BOGOR - Polda Metro Jaya menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Bogor terkait penyidikan kasus dugaan mafia tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 di Bojonggede.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP DK Zendrato mengatakan penggeledahan itu dilakukan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, serta dua lokasi lainnya di area Cibinong dan Bojonggede.

"Penggeledahan di tiga lokasi ini berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan mafia tanah terkait PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede," kata Zendrato di Jakarta, Rabu.

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Dalam penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Harda tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti guna kepentingan penyidikan.

"Barang bukti yang diamankan meliputi dokumen pertanahan, perangkat elektronik, printer, hingga mesin ketik," ungkap Zendrato.

Kendati ada tindakan kepolisian di lokasi, dia memastikan aktivitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I tetap berjalan normal.

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"Pelayanan administrasi bagi masyarakat yang mengurus dokumen pertanahan tidak terganggu selama proses penggeledahan berlangsung," tutur Zendrato.(antara/jpnn)

Polda Metro Jaya menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Bogor terkait penyidikan kasus dugaan mafia tanah pada program PTSL 2019 di Bojonggede.


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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