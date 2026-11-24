jpnn.com - Mabes Polri mengungkap tujuan Kombes Iman Imanuddin (II) selaku tersangka kasus makar memesan ratusan kaus bergambar tiga jari.

Menurut Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, selain kaus bergambar tiga jari, ada pula kaus bertuliskan ACAB.

"Tadi kami temukan ada kaus bertuliskan 'ACAB', kemudian tersangka II memesan 500 kaus yang bermotif tiga jari yang direncanakan untuk dipakai dalam kegiatan demonstrasi,” kata Komjen Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Selain itu, tersangka II juga berperan memerintahkan pembuatan konten menyerang Polri.

Bareskrim Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka asus dugaan makar terhadap pemerintah.

Enam orang itu ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), Brigjen Tedjo Kusumo (TK), dan Kombes Iman Imanuddin (II).

Asep memerinci peran tersangka lainnya. Tersangka LSP yang merupakan seorang jenderal polisi berperan memerintahkan dan menerima laporan hasil penyadapan ilegal serta surveillance (pengawasan, red.) dari tersangka lainnya.