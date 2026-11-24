jpnn.com - Barang bukti kasus dugaan makar oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diperlihatkan polisi kepada publik, Senin (23/11/2026).

Bareskrim Polri menyita banyak barang bukti, antara lain kaus bertuliskan "ACAB" (All Cops Are Bastard, red.) hingga uang tunai Rp735 juta.

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Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memerinci bahwa penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) menyita kaus tersebut sebanyak 250 buah.

Kemudian, 251 buah kaus warna hitam yang bertuliskan "Sadar Di Palak, Sadar Di Bakar, Sadar Di Miskinkan" disertai gambar salam tiga jari dengan tagar #IdonesiaSadar.

Berikutnya, 39 unit barang bukti elektronik yang meliputi ponsel, laptop, CPU, dan hard disk. Lalu, satu buah buku catatan hasil analisis dan evaluasi (anev) satgas yang berwarna biru.

Terakhir, 20 buah bendera bergambar anime "One Piece" dan uang tunai senilai Rp735 juta. Namun, pada bendera yang diperlihatkan polisi, tulisannya malah bertuliskan "One Peace".

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri itu, polisi juga tidak menghadirkan pada tersangka di hadapan publik.