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Kasus MAS Dilimpahkan ke Kejaksaan, Skandal DNA Pro Kembali Jadi Sorotan

Kasus MAS Dilimpahkan ke Kejaksaan, Skandal DNA Pro Kembali Jadi Sorotan
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Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan perkara yang melibatkan Muhammad Assad Shahab (MAS) memasuki tahap baru. Polres Metro Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa perkara berdasarkan laporan polisi atas nama J.R.P. telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Konfirmasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo melalui pesan WhatsApp kepada awak media pada Senin (19/10).

Informasi itu merupakan jawaban atas permintaan perkembangan penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/1606/IV/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA yang tercatat pada April 2026.

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“Bahwa perkara yang dikonfirmasikan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” ujar Joko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam perkembangan penanganannya, MAS disebut telah berstatus tersangka.

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Meski demikian, pelimpahan perkara ke kejaksaan perlu dibedakan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Informasi lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, sangkaan pasal, serta tahapan penanganan di kejaksaan masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.

Perkembangan terbaru ini kembali mengingatkan publik pada perkara robot trading DNA Pro yang sebelumnya menjerat MAS dalam proses hukum terkait

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