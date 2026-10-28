Kasus Mobil Tabrak Ojol di Blok M, Pelaku Ternyata Ketiduran karena Kelelahan

jpnn.com, JAKARTA - Pengemudi mobil listrik BYD yang menabrak sejumlah kendaraan dan melindas pengemudi ojek online (ojol) di Blok M, Jakarta Selatan sudah dijadikan sebagai tersangka.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku ternyata seorang driver Gojek yang ketiduran karena kelelahan.

"Iya, itu driver Gojek memang. Sama-sama sopir, yang satu Gojek, tetapi yang bapaknya (korban) ojolnya itu Grab. Sama-sama driver online,” kata dia.

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“Bukan kelelahan lagi, ketiduran dia malah, saking lelahnya," sambung dia.

Menurut Adiel, pelaku yang tinggal di Bogor tidak pulang demi mengejar setoran.

"Dia merem tidur, tahu-tahu sadar-sadar sudah nabrak-nabrak," katanya.

Adapun insiden kecelakaan terjadi di Jalan Panglima Polim, Jumat (23/10) sore. Korban bernama Hasan Syukur (56), yang juga pengemudi ojol Grab mengalami patah tulang dan paru-paru bocor.

Sementara untuk tersangka berinisial S (46) dinyatakan negatif alkohol dan narkotika dalam tes urine.