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Kasus Naik ke Penyidikan, Betrand Peto Segera Diperiksa Polisi

Kasus Naik ke Penyidikan, Betrand Peto Segera Diperiksa Polisi
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Betrand Peto (kanan) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto akan segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh ANW.

Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap anak angkat Ruben Onsu itu setelah seluruh hasil pemeriksaan dari saksi ahli rampung.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo mengonfirmasi bahwa pihaknya saat ini masih memfokuskan proses penyidikan pada pengumpulan keterangan saksi dan saksi ahli sebelum memanggil pihak terlapor.

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"Begitu hasil pemeriksaan ahli turun semuanya, kita dapat, pasti kita akan mengarah ke sana (pemeriksaan terlapor)," kata Kombes Pol Rita dilansir Antara, Senin (2/11).

Menurutnya, penanganan kasus tersebut juga telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Selain mendalami keterangan para saksi ahli, kepolisian juga berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan pemenuhan hak, perlindungan, serta upaya restitusi bagi korban," jelasnya.

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Pemeriksaan terhadap Betrand Peto nantinya akan menjadi langkah krusial penyidik untuk merampungkan berkas perkara setelah seluruh landasan alat bukti dan keterangan ahli terpenuhi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan perkara dengan pelapor berinisial ANW terhadap Betrand Peto telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 27 Oktober 2026.

Penyanyi Betrand Peto akan segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh ANW.

Sumber Antara
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