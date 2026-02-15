menu
Kasus Pejalan Kaki Terlindas Bus Transjakarta, Begini Fakta Rekaman CCTV

Tangkapan layar CCTV yang diunggah oleh akun @jakselupdate terlihat korban berdiri dekat dengan bus Transjakarta sebelum insiden terjadi di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). ANTARA/Instagram/@jakselupdate/Ilham Kausar

jpnn.com - Seorang pejalan kaki berinisial S (27) terlindas bus Transjakarta di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (12/2) sekitar pukul 14.20 WIB.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) dari dalam bus memperlihatkan detik-detik pejalan kaki itu sebelum terlindas bus.

Dalam rekaman yang tersebar di media sosial, salah satunya melalui akun @jakselupdate, korban diduga secara tidak sadar menghampiri bus yang sedang berhenti di Bus Stop Taman DDN Pondok Labu.

Saat berdiri di dekat bus, S juga terlihat sempoyongan. Badannya seperti lunglai, bergerak ke kiri dan ke kanan.

Setelah itu, korban tak lagi terlihat di CCTV yang ada di bagian dalam bus.

Korban diduga menunduk dan terjatuh tepat di depan roda belakang.

Sopir bus yang diduga tak menyadari keberadaan S lantas melajukan kembali kendaraannya dan bus pun melindas korban.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan kronologi kecelakaan Transjakarta yang melindas seorang pejalan kaki hingga tewas di Jakarta Selatan pada Kamis (12/2).

Rekaman CCTV mengungkap fakta soal pejalanan kaki yang terlindas Bus Transjakarta di Cilandak hingga korban meninggal dunia.

