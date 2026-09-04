Kasus Pembacokan di Kapuk Cengkareng, Detik-detik Axel Terkepung
jpnn.com - JAKARTA – Peristiwa pembacokan terhadap pemuda bernama Axel terjadi di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), pada Kamis (3/9) dini hari
Polisi membeberkan kronologi pembacokan, yang bermula saat Axel bersama ketiga rekannya kembali dari Pasar Rakyat Cengkareng.
"Setelah nongkrong dari PRC (Pasar Rakyat Cengkareng), para korban ini berjalan kembali ke rumahnya. Namun, pada saat di jalan, mereka disalip oleh dua orang yang tidak dikenal oleh korban," kata Kapolsek Cengkareng Kompol Rahis Fadillah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/9).
Saat menyalip para korban, kata dia, kendaraan pelaku terjatuh tanpa bersentuhan dengan kendaraan para korban.
"Pada saat itu, secara spontan korban tertawa. Di sinilah tersangka merasa tersinggung karena ketiga korban tersebut tertawa," ujar Rahis.
Merasa tersinggung lantaran ditertawakan, para pelaku mendatangi korban dan melakukan pemukulan.
"Karena ketakutan, ketiga korban ini mencoba untuk lari ke arah rumahnya," tutur Rahis.
Namun, para pelaku ternyata belum puas menganiaya para korban.
Persitiwa pembacokan bermula saat Axel bersama ketiga rekannya kembali dari Pasar Rakyat Cengkareng.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Komisi III Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Seusai Aksi 27 Agustus
- Perkara Rebutan Lahan Parkir di Jakut, Pria 49 Tahun Bersimbah Darah Dibacok
- Pelaku Pemukulan Terhadap Tukang Tambal Ban di Buahbatu Bandung Ditangkap
- Gegara Buah Sawit, Leher Pemuda di Muba Putus Dibacok
- Polisi Gagalkan Rencana Tawuran Puluhan Remaja Bersenjata Tajam di Bandung
- Polisi Tangkap Pelaku Pemukulan Kapolsek dan Danramil Cicalengka