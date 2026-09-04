menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Kasus Pembacokan di Kapuk Cengkareng, Detik-detik Axel Terkepung

Kasus Pembacokan di Kapuk Cengkareng, Detik-detik Axel Terkepung

Kasus Pembacokan di Kapuk Cengkareng, Detik-detik Axel Terkepung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pembacokan. Grafis: JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Peristiwa pembacokan terhadap pemuda bernama Axel terjadi di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), pada Kamis (3/9) dini hari

Polisi membeberkan kronologi pembacokan, yang bermula saat Axel bersama ketiga rekannya kembali dari Pasar Rakyat Cengkareng.

"Setelah nongkrong dari PRC (Pasar Rakyat Cengkareng), para korban ini berjalan kembali ke rumahnya. Namun, pada saat di jalan, mereka disalip oleh dua orang yang tidak dikenal oleh korban," kata Kapolsek Cengkareng Kompol Rahis Fadillah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/9).

Baca Juga:

Saat menyalip para korban, kata dia, kendaraan pelaku terjatuh tanpa bersentuhan dengan kendaraan para korban.

"Pada saat itu, secara spontan korban tertawa. Di sinilah tersangka merasa tersinggung karena ketiga korban tersebut tertawa," ujar Rahis.

Merasa tersinggung lantaran ditertawakan, para pelaku mendatangi korban dan melakukan pemukulan.

Baca Juga:

"Karena ketakutan, ketiga korban ini mencoba untuk lari ke arah rumahnya," tutur Rahis.

Namun, para pelaku ternyata belum puas menganiaya para korban.

Persitiwa pembacokan bermula saat Axel bersama ketiga rekannya kembali dari Pasar Rakyat Cengkareng.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI