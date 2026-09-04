Kasus Pembacokan di Kapuk Cengkareng, Detik-detik Axel Terkepung

jpnn.com - JAKARTA – Peristiwa pembacokan terhadap pemuda bernama Axel terjadi di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), pada Kamis (3/9) dini hari

Polisi membeberkan kronologi pembacokan, yang bermula saat Axel bersama ketiga rekannya kembali dari Pasar Rakyat Cengkareng.

"Setelah nongkrong dari PRC (Pasar Rakyat Cengkareng), para korban ini berjalan kembali ke rumahnya. Namun, pada saat di jalan, mereka disalip oleh dua orang yang tidak dikenal oleh korban," kata Kapolsek Cengkareng Kompol Rahis Fadillah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/9).

Saat menyalip para korban, kata dia, kendaraan pelaku terjatuh tanpa bersentuhan dengan kendaraan para korban.

"Pada saat itu, secara spontan korban tertawa. Di sinilah tersangka merasa tersinggung karena ketiga korban tersebut tertawa," ujar Rahis.

Merasa tersinggung lantaran ditertawakan, para pelaku mendatangi korban dan melakukan pemukulan.

"Karena ketakutan, ketiga korban ini mencoba untuk lari ke arah rumahnya," tutur Rahis.

Namun, para pelaku ternyata belum puas menganiaya para korban.