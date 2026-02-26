Kasus Pembunuhan Gajah di Pelalawan, 40 Saksi Diperiksa, Tersangka Segera Diumumkan
jpnn.com, PELALAWAN - Polda Riau memastikan kasus pembunuhan gajah Sumatera tanpa kepala yang ditemukan di areal konsesi PT RAPP Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, segera terungkap.
Hasil penyidikan rencananya akan diumumkan secara resmi pada pekan depan.
Kapolda Riau Herry Heryawan menyampaikan bahwa pihaknya telah menemukan titik terang dalam pengusutan kasus tersebut.
“Insyaallah, Selasa akan kami umumkan terkait kematian atau pembunuhan atau penembakan terhadap gajah di lokasi yang kurang lebih 10 sampai 15 kilometer dari sini,” ungkap Irjen Herry Heryawan saat berada di Tesso Nilo, Kamis (26/2).
Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan jajaran Kepolisian Daerah Riau dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistem satwa dilindungi di wilayah tersebut.
“Kami terus berupaya melakukan langkah-langkah pelestarian ekosistem, termasuk perlindungan terhadap gajah,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, Zahwani Pandra Arsyad mengungkapkan bahwa tim penyidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Polres Pelalawan telah memeriksa 40 orang saksi.
Para saksi terdiri dari karyawan PT RAPP serta masyarakat sekitar lokasi penemuan bangkai gajah.
Kapolda Riau Herry Heryawan menyampaikan bahwa pihaknya telah menemukan titik terang dalam pengusutan kasus kematian gajah di Pelelawan..
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembacok Mahasiswi UIN Suska Riau Resmi Jadi Tersangka, Langsung Ditahan
- Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau, Pelaku Akhirnya Ditangkap
- 13 Toko dan Kios di Pasar Peranap Terbakar, Begini Kronologi Kejadian
- Polisi Gagalkan Peredaran 19 Kg Sabu-Sabu, Aksi Kejar-kejaran Dramatis Berakhir Tabrakan di Rumbai
- Kapolres Siak Kawal Evakuasi Anak Gajah yang Terperosok ke Septic Tank
- Kapolda Riau Instruksikan Ubah Kebiasaan Papan Bunga, Ganti dengan Bibit Pohon