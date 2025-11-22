menu
Kasus Pembunuhan Guru PPPK di OKU Terungkap, Pelaku Ditangkap

Kasus Pembunuhan Guru PPPK di OKU Terungkap, Pelaku Ditangkap
Polres OKU menggelar jumpa pers kasus pembunuhan seorang guru di wilayah setempat, Jumat. ANTARA/Edo Purmana.

jpnn.com - Personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan Saidatul Fitriyah (27), guru PPPK SMP Negeri 46 OKU.

Polisi juga telah menangkap pelaku pembunuhan berinisial RC.

Bu Guru Fitriyah sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosannya di Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton Peninjau Raya, OKU pada Kamis (20/11).

"Kurang dari 1x24 jam akhirnya pelaku pembunuhan terhadap Saidatul Fitriyah (27), seorang guru SMP Negeri 46 OKU ditangkap," kata Kapolres OKU AKPB Endro Aribowo di Baturaja, Jumat (21/11/2025).

AKBP Endro menyebut tersangka merupakan warga Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton Peninjau Raya.

Namun, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Munggu, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB.

"Setelah membunuh korban, pelaku bersembunyi di rumah orang tuanya di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan," ucapnya.

Berdasarkan hasil interogasi, tersangka RC mengaku tidak mengenal korban.

