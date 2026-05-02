Kasus Pembunuhan Sadis di Pekanbaru Terungkap, 4 Pelaku Ditangkap

jpnn.com - PEKANBARU - Tim Jatanras Polda Riau dan Polresta Pekanbaru mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang lansia, Dumaris Deniwati Boru Sitio (60), yang terjadi di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Sebanyak empat pelaku kini telah diamankan di lokasi berbeda.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama tim gabungan dari Resmob, Jatanras Polda Riau, dan Satreskrim Polresta Pekanbaru.

“Tim gabungan berhasil mengamankan empat pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia,” ujar Muharman Sabtu (2/5).

Keempat pelaku ditangkap di dua wilayah berbeda setelah sempat melarikan diri.

Dua pelaku diringkus di Aceh Tengah, sementara dua lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara.

Meski demikian, polisi belum memerinci identitas maupun peran masing-masing pelaku.

Pihak kepolisian berencana menyampaikan secara lengkap dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung besok.

“Untuk detail peran dan kronologi lengkap akan kami sampaikan saat rilis resmi,” tambahnya.