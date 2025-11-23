menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Kasus Pembunuhan Sandy Permana, Nanang Gimbal Divonis 12 Tahun Penjara

Kasus Pembunuhan Sandy Permana, Nanang Gimbal Divonis 12 Tahun Penjara

Kasus Pembunuhan Sandy Permana, Nanang Gimbal Divonis 12 Tahun Penjara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka pembunuhan Sandy Permana, Nanang Gimbal (tengah belakang) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (16/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap artis Sandy Permana, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Dikutip dari SIPP PN Cikarang, terdakwa Nanang dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan pembunuhan terhadap Sandy Permana.

"Menyatakan Terdakwa Nanang Irawan Alias Gimbal Bin Kusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer," ungkap Majelis Hakim.

Baca Juga:

Atas perbuatannya, Nanang divonis hukuman 12 tahun penjara.

Vonis itu dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Nanang selama ini.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun," beber majelis hakim.

Baca Juga:

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," imbuhnya.

Tidak hanya divonis pidana penjara, Nanang juga dihukum untuk membayar restitusi kepada istri mendiang Sandy Permana.

Terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap artis Sandy Permana, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI