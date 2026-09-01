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Kasus Pembunuhan Siswi SMP Nabire, Pelaku Dituntut Pidana Penjara 10 Tahun

Kasus Pembunuhan Siswi SMP Nabire, Pelaku Dituntut Pidana Penjara 10 Tahun
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Penasihat hukum keluarga korban Bambang Sudarmono (kanan) dan Sergius Wabiser (tengah) saat memberikan keterangan pers di Pengadilan Negeri Nabire, Senin (31/8/2026). ANTARA/Ali Nur Ichsan

jpnn.com - Anak yang berkonflik dengan hukum (terdakwa) berinisial AWS dituntut pidana penjara 10 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nabire, dalam perkara pembunuhan berencana terhadap seorang siswi SMP di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Nabire Donny Stiven Umbora menyebut tuntutan itu merupakan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap anak berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"JPU berkesimpulan bahwa ABH telah terbukti melakukan pembunuhan berencana sesuai dakwaan primer Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Donny seusai sidang tertutup di PN Nabire, Senin (31/8/2026).

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Pasal 459 KUHP mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Namun, berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, ancaman pidana bagi anak berbeda dengan orang dewasa. Kejari Nabire menyebut tuntutan 10 tahun penjara terhadap AWS merupakan pidana maksimal yang dapat dikenakan dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban Sergius Wabiser mengatakan tuntutan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian persidangan di PN Nabire.

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Dia menyebut persidangan selanjutnya memasuki agenda pembelaan dari AWS dan kuasa hukumnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

"Setelah sidang tuntutan dari JPU, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari terdakwa ABH dan kuasanya. Selanjutnya nanti kami akan mendengar putusan dari majelis hakim," ujarnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum (terdakwa) berinisial AWS dituntut pidana penjara 10 tahun terkait pembunuhan siswi SMP Nabire.

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