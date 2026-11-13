Kasus Pencurian di Malang, Seorang Bocah Meninggal Dunia

jpnn.com - Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pencurian disertai kekerasan di sebuah rumah di Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menyebabkan seorang bocah berusia 10 tahun meninggal dunia, Kamis (12/11/2026).

Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M Budiono mengatakan tim inafis dan satuan reserse kriminal telah berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengumpulkan keterangan saksi.

"Petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP. Saat ini, kami masih terus melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku," kata Budiono, Kamis malam.

Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi kejahatan yang menyebabkan satu korban tewas terungkap Kamis sore, sekitar pukul 15.00 WIB.

Kondisi korban kali pertama diketahui oleh ibunya, Sugianti yang saat itu baru saja pulang kerja.

Saat masuk ke rumah, Sugianti menemukan anaknya tak sadarkan diri dengan kondisi kedua tangan serta kakinya terikat.

Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, namun nyawanya tak berhasil tertolong.

Polisi di lapangan melakukan pengecekan rekaman kamera CCTV yang terpasang di sekitar tempat kejadian untuk mengidentifikasi dan menelusuri keberadaan pelaku.