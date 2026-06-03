Kasus Penembakan & Pembacokan di PT SBP Inhu, Polisi Buru 6 Tersangka

jpnn.com - PEKANBARU - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hulu telah menetapkan enam tersangka kasus penyerangan terhadap petugas pengamanan PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) di Blok G-09/G-10, Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Senin (1/6). Keenam tersangka ialah AI, E, LM, KZ, M dan SM alias Ucil.

“Kami akan melakukan penangkapan terhadap para tersangka, mencari barang bukti yang digunakan saat kejadian, melengkapi pemeriksaan korban, serta segera mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) kepada jaksa penuntut umum,” kata Kapolres Inhu AKBP Eka Ariandy Putra, Rabu (3/6).

Dia mengatakan penyidik telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta mengumpulkan alat bukti. “Setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka,” ungkapnya.

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Dalam insiden ini, sejumlah petugas pengamanan perusahaan mengalami luka tembak dan bacok setelah diserang sekelompok orang.

Eka menjelaskan peristiwa bermula sekitar pukul 09.00 WIB saat Edi Yanto bersama sekitar 30 petugas pengamanan perusahaan mengamankan aktivitas pengerjaan lahan milik PT SBP di Blok G-09/G-10.

Tak lama kemudian, sekitar 100 orang yang dipimpin AI datang ke lokasi dan berupaya menghentikan aktivitas perusahaan. Situasi kemudian memanas hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam dan senapan angin. “Akibat kejadian tersebut, sedikitnya enam orang mengalami luka-luka,” kata Eka.

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Korban Zulkifli mengalami luka tembak di bagian punggung.

Berdasarkan hasil rontgen, ditemukan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya sehingga korban harus menjalani operasi. Leo Saputra juga mengalami luka tembak di bagian punggung dengan dua proyektil peluru masih berada di tubuhnya.