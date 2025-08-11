menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Kasus Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak, Korban Punya Masalah dengan Seorang Wanita

Kasus Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak, Korban Punya Masalah dengan Seorang Wanita

Kasus Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak, Korban Punya Masalah dengan Seorang Wanita
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung menyelidiki kasus dugaan pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan di semak-semak di Jalan Raya Cipatik, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Minggu (10/8).

Mayat pria itu diketahui berinisial S (18), warga di Kecamatan Kutawaringin.

Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono mengatakan, dalam penyelidikan polisi mencari saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:

Pihaknya juga mengumpulkan alat bukti lainnya, termasuk memeriksa gawai milik korban yang ditemukan di lokasi.

Polisi pun mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam insiden meninggalnya korban.

“Satu perempuan, tujuh laki-laki yang sudah diamankan,” kata Aldi saat ditemui di Bandung, Senin (11/8).

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari delapan terduga, ditetapkan tiga orang sebagai tersangka tewasnya korban. Mereka adalah RR, AP, dan A.

Perwira menengah Polri itu menjelaskan, motif ketiga pelaku menghabisi nyawa korban dikarenakan S memiliki masalah dengan seorang wanita.

Polresta Bandung menyelidiki dugaan pembunuhan terkait penemuan mayat di semak-semak, Desa Kopo, Kabupaten Bandung. Ada persoalan wanita.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI