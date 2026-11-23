jpnn.com, JAKARTA - Tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART), Rien Wartia Trigina (RWT) atau Erin akhirnya menempuh jalur damai.

Mantan istri komedian Andre Taulany kini tengah mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

"Saat ini memang itu masih proses. Dari Saudari Erin melalui kuasa hukum sendiri memang sudah ada, tetapi kita masih proses untuk penyelesaian melalui RJ tersebut," kata Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmalinda kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin.

Dia mengatakan permohonan tersebut telah disampaikan melalui kuasa hukum Erin. Restorative justice sendiri merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog atau mediasi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pengajuan restorative justice merupakan hak setiap pihak yang terlibat dalam perkara. Namun, kepolisian masih perlu memproses permohonan tersebut sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut.

"Untuk penyelesaian perkara melalui restorative justice sendiri ini adalah hak dari setiap orang. Jadi apabila Saudari Erin melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan penyelesaian perkara melalui RJ, ini adalah hak daripada terlapor," ucap Nurmalinda.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah alat bukti, di antaranya rekaman kamera pengawas (CCTV) yang telah melalui uji forensik dan analisis serta hasil visum korban.

Erin sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan pada Jumat (20/11) dengan didampingi penasihat hukum.