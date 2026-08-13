Kasus Pengeroyokan Maut di Kukar, Polisi Tangkap 9 Tersangka

jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Polisi membekuk sembilan orang pelaku pengeroyokan di Desa Bila Talang, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menewaskan satu orang berinisial IG dan melukai korban lain berinisial LE.

"Para pelaku kami tangkap satu per satu di lokasi terpisah pada Minggu (9/8), setelah terendus melarikan diri ke Samarinda, Tenggarong, dan Tabang," kata Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Basyar saat merilis pengungkapan kasus pengeroyokan di Tenggarong, Kamis.

Khairul menjelaskan operasi penangkapan ini dilakukan tim gabungan Polres Kukar yang dibantu personel Sub-Direktorat Kejahatan dengan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polresta Samarinda.

Seluruh pelaku saat ini telah dibawa ke Mapolres Kukar di Tenggarong dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Pemeriksaan intensif masih dilakukan untuk mendalami peran masing-masing tersangka dalam peristiwa kekerasan yang terjadi pada Rabu (5/8) malam di Jalan Poros PU, Desa Bila Talang, tersebut.

Berdasarkan pengakuan salah satu tersangka berinisial MF, peristiwa pengeroyokan itu bermula ketika dia dan rekan-rekannya sedang berkumpul di sebuah rumah makan bernama Warung Sugiati untuk minum kopi dan bermain kartu.

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Saat mereka nongkrong, kedua korban yang mengendarai sepeda motor melintas berulang kali di depan warung sambil menggeber gas. Salah satu sepeda motor korban diketahui menggunakan knalpot tidak standar atau brong yang bersuara bising.

Kedua korban yang diduga berada di bawah pengaruh alkohol sempat berhenti di depan warung, namun belum terjadi perselisihan pada saat itu.