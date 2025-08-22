Kasus Pengeroyokan Sadis di Baleendah Bandung, Polisi Mengamankan 11 Pemuda
jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap 11 pemuda yang terlibat dalam kasus pengeroyokan sadis yang menewaskan JA (25) pada Minggu (10/8/2025).
JA tewas setelah dirawat secara intensif selama lima hari di rumah sakit. Dia dikeroyok sekelompok orang saat tengah mengendarai sepeda motor.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan peristiwa tragis itu dialami JA saat korban mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, dari arah Kulalet menuju Banjaran.
Kronologisnya korban yang tengah melintas kemudian berpapasan dengan sejumlah orang yang juga mengendarai empat unit sepeda motor.
Tiba-tiba, para pelaku ini memepet dan menyerang korban dengan benda tumpul.
"Korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat kekerasan tumpul yang dilakukan para pelaku," kata Aldi dalam keterangannya, Jumat (22/8).
Usai kejadian, korban dibawa ke RSUD Welas Asih, tetapi nyawanya tak tertolong karena parahnya luka yang diderita.
Guna memastikan penyebab kematian, jenazah JA pun dibawa ke RS Polri Sartika Asih untuk proses autopsi.
