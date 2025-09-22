menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Kasus Penggelapan Uang, Wika Salim Berdamai dengan Mantan Manajer

Kasus Penggelapan Uang, Wika Salim Berdamai dengan Mantan Manajer

Kasus Penggelapan Uang, Wika Salim Berdamai dengan Mantan Manajer
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi dangdut Wika Salim. Foto: Instagram/wikasalim

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim memutuskan untuk berdamai dengan mantan manajer, Irma Hidayat terkait kasus dugaan penggelapan uang.

Dia bahkan sudah mencabut laporan yang sempat didaftarkan ke Polda Metro Jaya pada Januari 2025 lalu.

Menurutnya, dirinya bersedia damai lantaran mantan manajer ingin menyelesaikan masalah lewat musyawarah.

Baca Juga:

"Atas permintaan dari YBS sendiri. Irmawati/ Irma Hidayat untuk saya mencabut laporan dan YBS sudah meminta maaf dan juga mengakui perbuatannya, juga meminta diselesaikan secara musyawarah dan permintaan dari orang tua saya juga," ungkap Wika Salim melalui pernyataan resmi di Instagram baru-baru ini.

Dengan adanya kesepakatan damai, perempuan berusia 33 tahun itu menyatakan masalah dirinya dengan mantan manajer sudah selesai.

Wika Salim berharap kasus yang dialaminya bisa menjadi pelajaran bagi siapa pun, khususnya artis dan manajer.

Baca Juga:

"Masalah ini sudah selesai ya. Semoga dengan ini bisa menjadi pembelajaran YBS ke depannya untuk bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baik dan sejujur-jujurnya. Dan tidak ada lagi terjadi hal-hal serupa di kemudian hari," lanjut pelantun Mars Pembantu itu.

Wika Salim kemudian menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan.

Penyanyi dangdut Wika Salim memutuskan untuk berdamai dengan mantan manajer, Irma Hidayat terkait kasus dugaan penggelapan uang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI