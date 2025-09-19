Kasus Penggelapan Uang, Wika Salim Mediasi dengan Mantan Manajer

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim masih berupaya mencari keadilan terkait kasus dugaan penggelapan uang oleh mantan manajernya.

Terbaru, dia dan kuasa hukum, Sandy Arifin mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis (18/9).

Kedatangan Wika Salim ternyata untuk menjalani mediasi dengan mantan manajer, Irma Hidayat, soal kasus dugaan penggelapan uang.

"Kami bersama Neng bersama Mas Kris juga, tim kuasa hukum dari Neng Wika menghadiri undangan untuk mediasi dengan mantan manajer," kata kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin dilansir Antara.

Akan tetapi, pihak Wika Salim enggan mengungkap jumlah uang yang diduga digelapkan oleh mantan manajer.

Menurutnya, Wika Salim sejak awal berharap kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah.

Baca Juga: Ini Kerugian yang Dialami Wika Salim Setelah Ditipu Mantan Manajer

"Dari awal, kami juga maunya diselesaikan dengan musyawarah karena pernah kerja sama. Nanti kita lihat hasilnya," jelas Sandy Arifin.

Sementara itu, Wika Salim tidak banyak bicara mengenai mediasi yang dilakukan.