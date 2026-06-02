Kasus Penipuan Modus Asmara di Sukoharjo Melibatkan 11 WNA
jpnn.com - Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) ditetapkan polisi menjadi tersangka kasus sindikat penipuan daring bermodus asmara dan investasi atau dikenal dengan istilah "pig butchering".
Kejahatan daring itu beroperasi di Kabupaten Sukoharjo dengan target korban warga Amerika Serikat.
"Total tersangka 39 orang. Tujuh warga Negara Nepal, empat warga Negara Myanmar, sisanya WNI," kata Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Himawan Sutanto Saragih di Semarang, Senin (1/6/2026).
Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, seperti pemimpin, bagian pemasaran, hingga model yang berpura-pura untuk meyakinkan korbannya.
Sindikat penipuan tersebut beroperasi dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Konsultan di Kabupaten Sukoharjo.
Kantor perusahaan itu menjadi tempat perekrutan pekerja, sekaligus sebagai tempat operasional kegiatan penipuan daring terorganisasi itu.
Menurut dia, sindikat tersebut menjalankan modus dengan membangun hubungan emosional melalui berbagai media sosial, aplikasi kencan, dan sarana komunikasi digital lainnya.
Korban yang telah memiliki kedekatan emosional, lantas diarahkan untuk berinvestasi melalui platform perdagangan kripto palsu yang telah dimanipulasi.
