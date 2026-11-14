Penyadapan Ilegal Pasti Bikin Prabowo Cari Wapres Loyal, Nama Dasco & Sugiono Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Bawono Kumoro menilai aspek loyalitas bakal menjadi pertimbangan utama Presiden RI Prabowo Subianto saat hendak memilih Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Loyalitas menjadi penting dalam pertimbangan Presiden nanti saat mengajukan dua nama calon Wapres RI ke MPR RI," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (14/11)

Dia merasa wajar aspek loyalitas lebih dikedepankan Prabowo karena Presiden ke-8 RI itu mengalami pengkhianatan lewat penyadapan ilegal.

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"Baru-baru ini Presiden Prabowo merasa telah dikhianati melalui penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri LSP. Hal itu bisa terjadi karena ketiadaan loyalitas," lanjut Bawono.

Presiden Prabowo menjadi target penyadapan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan empat perwira tinggi (Pati) kepolisian lain.

Bawono menuturkan nama Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono menjadi nama-nama terdepan jika Prabowo menerapkan loyalitas dalam memilih calon wapres.

"Nama-nama seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono adalah tiga kader Gerindra potensial diajukan sebagai calon Wapres RI bila nanti Presiden Prabowo lebih memilih kader dari internal Gerindra sebagai pengganti Gibran," kata Bawono.

Namun, Bawono merasa bursa bakal cawapres masih dinamis, terutama pembahasan di internal koalisi pemerintahan