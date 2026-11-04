Kasus Penyadapan Presiden, Komisi III Ungkit Sidang Etik ke LSP dkk
jpnn.com, JAKARTA - Beberapa anggota Komisi III DPR RI menyinggung sidang etik para tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang berstatus perwira tinggi (Pati) aktif Polri.
Diketahui, tiga Pati Polri, yakni LSP, ASN, dan EH menjadi tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat negara.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyebut sidang etik menjadi hal lumrah bagi anggota Polri yang diduga melanggar pidana, termasuk tiga tersangka penyadapan.
"Sebagaimana anggota Polri aktif lainnya yang pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan, mereka juga mengalami sidang kode etik," ujar dia kepada awak media, Rabu (4/11).
Sementara itu anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengingatkan Polri tidak mengesampingkan penegakan etik tersangka penyadapan.
"Menurut saya, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius Polri, termasuk dari aspek penegakan kode etik profesi," katanya, Rabu.
Legislator dari Fraksi PKB itu menekankan penegakan pelanggaran etik bisa berjalan bersamaan dengan proses pidana terhadap Pati Polri aktif.
"Jika yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota aktif Polri," ujar Abdullah.
Anggota DPR Nasir Djamil menilai sidang etik anggota polisi aktif menjadi hal lumrah bagi personel yang melanggar pidana.
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