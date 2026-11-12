Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, LPSK Terima 8 Permohonan Perlindungan
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan yang saat ini berstatus sebagai saksi.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan belum ada pihak yang mengajukan permohonan perlindungan dengan status Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” kata Sri Suparyati dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Meski begitu, LPSK tidak menutup kemungkinan menerima permohonan dari pihak yang berstatus JC dalam perkembangan perkara tersebut.
Sri menjelaskan delapan permohonan yang telah diterima masih menjalani proses penelaahan.
LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan perlindungan para pemohon.
Dalam proses tersebut, LPSK mempertimbangkan sejumlah faktor. Di antaranya, tingkat kepentingan keterangan saksi, ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi maupun korban.
Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan
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