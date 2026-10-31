Kasus Penyiraman Air Keras di Tangerang Bermotif Dendam, Ini Pemicunya

jpnn.com - Polisi mengungkap adanya dendam akibat ejekan menjadi motif pria berinisial AN menyiramkan air keras kepada rekan kerjanya, NY, di sebuah bengkel di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Korban diketahui sering mengejek pelaku dengan sebutan ‘Si Cepu’ sejak tiga tahun lalu ketika keduanya masih bekerja di tempat yang sama,” kata Kapolsek Cikupa AKP Syamsul Bahri di Tangerang, Sabtu (31/10/2026).

Dendam tersebut diduga memuncak setelah AN kembali bekerja di bengkel yang sama.

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Sebelumnya, AN berstatus pekerja lepas dan kemudian dipanggil kembali oleh pemilik bengkel.

Pada hari pertama kembali bekerja, Rabu (28/10), korban berinisial NY kembali melontarkan ejekan serupa kepada AN.

Tersangka AN kemudian merencanakan penyerangan terhadap korban menggunakan cairan kimia yang telah disiapkan sebelumnya.

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AN membeli cairan air keras seharga Rp20.000 di kampung halamannya untuk digunakan dalam aksi tersebut.

Penyiraman terjadi pada Kamis (29/10) sekitar pukul 11.20 WIB ketika AN dan NY sedang bekerja di dalam bengkel. Saat itu, pemilik bengkel dan rekan kerja lainnya tidak berada di lokasi.