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Kasus Perundungan di SMPN 10 Tangsel, Pemkot Perketat Pengawasan Sekolah

Kasus Perundungan di SMPN 10 Tangsel, Pemkot Perketat Pengawasan Sekolah
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Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie (kiri) bersama Kepala Dinas Kominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Pemkot Tangerang Selatan memperketat pengawasan di lingkungan pendidikan menyusul kasus perundungan ekstrem yang menimpa sejumlah siswa SMPN 10 Tangsel.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin mengatakan pemerintah daerah mengecam segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Dia menyampaikan hal tersebut mewakili Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

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“Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengecam keras tindakan kekerasan ini dan memastikan bahwa keselamatan serta pemulihan psikologis korban adalah prioritas mutlak,” kata Asep dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (26/10).

Menurut dia, kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi siswa.

Pemkot Tangsel juga mengoordinasikan pendampingan bagi para korban melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tenaga medis dan psikolog profesional.

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Langkah itu dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi fisik dan mental korban agar mereka dapat kembali mengikuti kegiatan belajar tanpa rasa takut.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin memastikan setiap korban mendapatkan hak pemulihan trauma secara utuh agar dapat kembali belajar tanpa rasa takut,” ujarnya.

Pemkot Tangerang Selatan memperketat pengawasan di lingkungan pendidikan menyusul kasus perundungan ekstrem yang menimpa sejumlah siswa SMPN 10 Tangsel.

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