jpnn.com, JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi perkara dugaan pembunuhan terhadap Bhayangkara Satu (Bharatu) Laurentius Valdo Fernandez Lewai atau Bharatu V.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan dalam rekonstruksi tersebut diperagakan sebanyak 54 adegan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta mencocokkan keterangan para pihak dengan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

"Benar, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melaksanakan rekonstruksi perkara dugaan pembunuhan terhadap Bharatu V pada hari ini," kata Budi di Jakarta, Rabu.

Budi menyatakan Bharada Andika Rahmadani yang diduga menembak mati korban sesama polisi, Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai, di Markas Ditpoludara Pondok Cabe, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

"Persangkaan pasal pidana yang dikenakan, Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana," katanya.

Hingga kini, Polda Metro Jaya masih mengusut dugaan perundungan yang dilakukan teman angkatan korban terhadap tersangka, serta dugaan keterlibatan pelaku lain selain Andika dalam kasus tersebut.

"Motif, pengguna senjata api, dan dugaan perundungan, serta ada kemungkinan keterlibatan orang lain, ini masih didalami," ujar Budi. (ant/jpnn)