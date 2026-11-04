Kasus Presiden Disadap, Doli Golkar: Itu Untuk Kepentingan Siapa?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut berbagai pertanyaan muncul setelah mencuat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut dia, kasus penyadapan terhadap Prabowo yang diduga dilakukan oleh tiga perwira tinggi kepolisian jelas pelanggaran hukum.

"Menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI itu kepada awak media, Rabu (4/11).

Sebab, kata Doli, Presiden RI bukan hanya bertindak sebagai Kepala Pemerintahan, melainkan pimpinan dan simbol negara.

Dia mengatakan setiap tindakan Presiden RI dalam membuat kebijakan, tentu didasari untuk kepentingan negara dan bangsa.

"Itu adalah keyakinan konstitusional kita, yang tak terbantahkan. Jadi segala daya upaya, pikiran, sikap, dan kerja yang dilakukan oleh seorang Presiden RI, pasti untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyatnya," ungkap Doli.

Dari situ, kata dia, muncul pertanyaan soal keperluan pihak tertentu menyadap Presiden RI yang sedang mengerjakan tugas rakyat.

"Ya, untuk kepentingan siapa? Apa ada lagi kepentingan lain di atas kepentingan rakyat, bangsa dan negara? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tentu mengusik kita," lanjut Doli.