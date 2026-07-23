Kasus PT DSI, Dude Harlino Serahkan Honor BA Rp5,25 Miliar ke Bareskrim

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino menyerahkan honor yang diterima ketika menjadi brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Penyerahan tersebut terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh DSI.

Kuasa hukum Dude Harlino, Haris Azhar mengatakan bahwa total uang yang diserahkan sebesar Rp5,25 miliar.

Jumlah tersebut merupakan total yang diterima Dude Harlino dan istrinya, Alyssa Soebandono, selama menjadi brand ambassador.

“Ini benar-benar murni inisiatif. Sudah kurang lebih 2-3 minggu belakangan ini kami koordinasi dengan pihak penyidik untuk menyampaikan niat baik dari Dude, dan hari ini sebetulnya proses serah terima tersebut,” kata Haris Azhar dilansir Antara, Kamis (23/7).

Haris Azhar menjelaskan, tujuan Dude Harlino menyerahkan uang tersebut untuk membantu pemulihan materiil bagi para korban penipuan PT DSI.

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Selain itu, penyerahan uang tersebut merupakan pertanggungjawaban moral Dude Harlino kepada para korban.

“Karena secara legal Dude enggak ada masalah, tetapi Dude merasa prihatin dengan situasi para korban DSI. Akhirnya Dude mengambil peran lebih, selain sebagai saksi, tapi Dude juga hadir untuk mengambil peran ini,” jelasnya.