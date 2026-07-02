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Kasus Pungli KIP di Kampus Swasta Daerah Mataram, Polisi Temukan Bukti Transfer

Kasus Pungli KIP di Kampus Swasta Daerah Mataram, Polisi Temukan Bukti Transfer
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Ilustrasi pungli. (ANTARA/Istimewa)

jpnn.com - Polisi mendapatkan sejumlah bukti terkait dugaan pungutan liar pengelolaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) salah satu kampus swasta yang berlokasi di Kota Mataram.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Fx. Endriadi mengaku telah mengantongi bukti-bukti pungli pada program bantuan dana pendidikan dari pemerintah itu di tahap penyelidikan.

"Bukti itu berupa surat, kuitansi, dokumen, ada bukti transfer juga," kata dia, Kamis (2/72026).

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Bukti-bukti tersebut kini dalam proses telaah oleh tim Subdirektorat III Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrimsus Polda NTB.

"Kami sedang melakukan penelitian terhadap laporannya. Dugaannya mengarah ke pungutan liar," ujarnya.

Dengan mendapatkan indikasi pidana pada pengelolaan beasiswa KIP kampus berinisial UBI yang bernaung di bawah yayasan berinisial MFH, Endriadi menyampaikan pihaknya kini butuh penguatan alat bukti.

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Untuk itu, Polda NTB menjadwalkan serangkaian pengumpulan data dan bahan keterangan dengan memanggil sejumlah orang yang mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan KIP ini.

"Yang baru diklarifikasi dari mahasiswa penerima," ucapnya.

Polisi mendapatkan sejumlah bukti terkait dugaan pungli pengelolaan beasiswa KIP salah satu kampus swasta yang berlokasi di Kota Mataram.

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