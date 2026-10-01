Kasus Remaja Tewas Tertembak di Makassar, 11 Polisi Diperiksa Propam

jpnn.com - Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) masih mengusut kasus dugaan penembakan remaja saat tawuran di Makassar.

Sejauh ini tim Propam Polda Sulsel telah memeriksa sebanyak 11 orang polisi terkait insiden itu.

"Saat ini sudah ada 13 orang yang diambil keterangan. Anggota itu 11 orang dan dua orang masyarakat," kata Pelaksana tugas Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Dodik Susianto di Makassar, Rabu (30/9/2026).

Dua orang dari masyarakat merupakan keluarga dari korban Rafli Ramadhani alias Pingky (19) yang tewas diduga akibat luka tertembak peluru.

Penembakan terjadi saat pembubaran tawuran di Jalan Kandea III, Bunga Ejaya Beru, Makassar pada Minggu, 27 September 2026.

"Dua orang dari pihak keluarga korban sendiri, kakaknya, dan juga mungkin nanti akan ada yang kami periksa kembali," ujar Dodik.

Sejauh ini pemeriksaan masih berjalan untuk mengetahui kejelasan kejadian, sehingga perkara ini dapat menjadi terang benderang berkaitan tawuran maut tersebut dan belum ditarik kesimpulan.

"Proses tetap kami laksanakan, tetap berjalan sampai saat ini pemeriksaan, juga koordinasi dengan tim hukum terkait kalau memang ada pidananya," tuturnya.