Kasus Ruben Onsu Berakhir Damai, Korban Sepakat Cabut Laporan

jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu telah berdamai dengan pelapor yang melaporkan dirinya ke polisi terkait kasus penipuan dan penggelapan dana investasi.

Kesepakatan damai disampaikan setelah kedua pihak melakukan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Dalam pertemuan itu, Ruben Onsu didampingi oleh kuasa hukumnya, Machi Ahmad dan Jhon LBF. Pihak pelapor berinisial P hadir bersama kuasa hukumnya, Ahmad Ramzy.

"Ya sudah berdamai ya, sudah berbicara secara kekeluargaan di mana antara lawyer dengan lawyer gitu dan ya semua berujung baik," ungkap Ruben Onsu.

Mantan suami Sarwendah itu menuturkan bahwa sejak awal dirinya memang ingin menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Ruben Onsu pun mengucapkan terima kasih kepada Jhon LBF yang turut membantunya menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca Juga: Ruben Onsu dan Pelapor Dugaan Kasus Penipuan Berdamai

"Terima kasih banyak ya, ini masukan-masukan yang membuat saya semakin dewasa, membuat ya kami bisa lebih bisa menerima segala sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dengan bijak," tutur Ruben Onsu.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Ahmad Ramzy membenarkan soal upaya perdamaian tersebut.